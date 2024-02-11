В Татышев-парке демонтируют горки и ледяные фигуры

В Татышев-парке закрыли для посетителей ледяной городок. Вскоре подрядная организация демонтирует горки и скульптуры.
Это вынужденная мера. Во время оттепели ледяные фигуры и части горок получили серьезные повреждения, среди которых — глубокие трещины и отпавшие куски льда. А скаты просто растаяли до основы. Придать им первоначальный вид, учитывая капризы погоды, уже не удастся.
— Несмотря на ближайшее похолодание нам не удастся качественно восстановить растаявшие скаты горок. Мы вынуждены закрыть ледовый городок для посетителей, так как находится на территории небезопасно, — прокомментировали ситуацию в Татышев-парке.