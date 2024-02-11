Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекская саблистка Зайнаб Дайибекова стала призером чемпионата мира среди взрослых в Перу, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Она успешно прошла отборочные состязания и убедительно выступила в плей-офф турнира. В ходе соревнований Дайбекова победила представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии. В полуфинале узбекская фехтовальщица уступила Шугар Баттаи из Венгрии и завершила соревнования с бронзовой медалью.
«Данная медаль стала первой для узбекских фехтовальщиков, которая была завоёвана на Кубке мира среди взрослых», — говорится в сообщении.