Узбекская саблистка завоевала медаль на чемпионате мира

Она успешно прошла отборочные состязания и убедительно выступила в плей-офф турнира. В ходе соревнований Дайбекова победила представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии. В полуфинале узбекская фехтовальщица уступила Шугар Баттаи из Венгрии и завершила соревнования с бронзовой медалью.