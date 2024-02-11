Синоптик Тишковец предупредил о «бумеранге ледяных дождей» в Волгоградской области

Метеоролог отметил, что погода будет только ухудшаться.
В Волгоградской области 11 февраля выпали обильные осадки, обледенели опоры ЛЭП и деревья. Такая же ситуация наблюдается в Астраханской области, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Волгоградской области отложения льда достигли 28 мм. В частности, с такими капризами погоды столкнулись жители Котельниково. В Нижнем Чире зарегистрировали 2 мм. В Астраханской области лед уплотнился до 25 мм (в поселке Досанг), в региональном центре — 2 мм.
По словам синоптика, для юга России гололед не является редкостью, такое «случается не менее 2−3 раз за февраль». Однако на этом непогода не закончится, специалист призвал готовиться к «бумерангу ледяных дождей».
В ночь на понедельник осадки пройдут в некоторых районах Волгоградской и Астраханской областей. После этого линия ледяных дождей сместится ненадолго ближе к Москве, а затем вновь вернется на юг России.
Напомним, 11 февраля сильный снегопад осложнил движение во всех районах Волгограда.