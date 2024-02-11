Мороз и гололед: какая погода ожидается в Казахстане 12 февраля

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. С ростом атмосферного давления синоптики прогнозирую кратковременное прекращение осадков.
Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20−28 градусов мороза, днем до 15−20 градусов ниже нуля.
А на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления.
Штормовые предупреждения
Днем в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на юге, в горных области 18−23 м/с.
На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.
На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области 15−20 м/с.
Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается сильные осадки (преимущественно снег). На юге, востоке, в горных районах области временами ожидаются гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 17−22 м/с.
На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.
На западе, в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на западе гололед.
Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, юге области ожидается туман.
На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15−20 м/с.
В центре, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный в горных районах области 15−20 м/с.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 3−5 градусов тепла.
В Алматы облачно, осадки, днем временами сильные (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 градусов мороза, днем 0−2 градуса тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 23−25, днем 15−17 градусов мороза.