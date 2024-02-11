Посол США в России Линн Трейси рассказала о любви к московскому метро

— Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро со времени моего возвращения в Москву год назад, — заявила дипломат.
Посол Трейси ездила на московском метро еще в 1980-е годы и продолжает ездить сегодня, передает официальный Telegram-канал американского посольства.
Московские специалисты ранее завершили оформление путевых стен в ходе отделки строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро. В настоящее время параллельно ведется работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что мозаичное панно площадью 120 квадратных метров украсило переход строящейся станции метро «Университет дружбы народов». Оно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Оно размещено во всю длину 50-метровой стены.