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Молдову накрыли облака: Солнышко побаловало и спряталось, ещё по-прежнему тепло, но уже пасмурно, а к концу недели похолодает

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 12 февраля 2024.
Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

По данным Государственной гидрометеорологической службы днём 12 февраля в столице температура воздуха прогреется до 14−15 градусов тепла. Скорость ветра 9 км/ч. Облачно, практически без прояснений. Вероятность осадков — минимальная. Ночью до 8 градусов тепла. В последующие сутки похолодает.

На севере республики днём 13 градусов тепла, ночью — 8 градусов. Ожидается слабый дождь.

На юге всё ещё тепло — плюс 17 градусов, ночью до плюс 10 градусов, но тоже облачно.

Пасмурная погода совместно с влиянием магнитной бури, которая проявит себя 12—13 февраля, может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.