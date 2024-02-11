Молдову накрыли облака: Солнышко побаловало и спряталось, ещё по-прежнему тепло, но уже пасмурно, а к концу недели похолодает

По данным Государственной гидрометеорологической службы днём 12 февраля в столице температура воздуха прогреется до 14−15 градусов тепла. Скорость ветра 9 км/ч. Облачно, практически без прояснений. Вероятность осадков — минимальная. Ночью до 8 градусов тепла. В последующие сутки похолодает.