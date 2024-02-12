Всё, как у взрослых, — есть деньги, тебя не накажут, кто-то прессует — задави слабого: Почему молдавские подростки издеваются над теми, кто ответить не может, — мнение психолога

В Молдове дети становятся более агрессивными и бессердечными. Обидеть, избить, унизить более слабого — плёвое дело. Мало того, многие из них гордятся своими подлыми и жестокими поступками.
В этом контексте можно вспомнить недавнюю историю, произошедшую в Рышканском районе. Напомним, что 13-летний подросток вместе с друзьями издевались над пожилой женщиной. Он поставил подножку, и женщина упала лицом в грязь, что вызвало у компании дружное ликование.
Полицией Рышканского района было возбуждено дело о правонарушении и передано в суд. Это не единичный случай агрессивного поведения детей.
О том, почему дети себя так ведут корреспондент «КП» в Молдове побеседовал с подростковым психологом Дарьей Баринов.
— Раньше с детства учили, что пожилых надо уважать. Сейчас молодые люди даже место в общественном транспорте не уступают, грубят… Откуда у детей такая агрессия по отношению к людям старшего поколения?
— Я бы разделила ситуации, связанные с вежливостью и подножкой пожилой женщине. Здесь работают разные механизмы. Почему все подростки достаточно жестоки? Потому, что они не могут осознать последствия своих действий. У них для этого ещё мозг не сформирован до конца. Исследования показывают, что, когда подросток совершил проступок или что-то нарушил, он до последнего не верит, что его накажут.
— Но не все так поступают, в частности, по отношению к пожилым людям…
— Все подростки могут проявлять какой-то уровень жестокости. Это зависит от их характера, воспитания, от среды, где они растут. Если они живут в среде, где пропагандируется или одобряется жестокость, то они будут применять её гораздо чаще, чем дети, которые живут в семьях, где воспитывается другая стратегия поведения. Например, проявляется больше эмпатии, переживаний за близких, ведутся разговоры про то, что могут чувствовать другие люди. Факторов очень много, сложно выделить какой-то один. Однако влияние семьи на поведение ребёнка, естественно, присутствует.
— А если кто-то из членов семьи совершает насилие по отношению к другому…
— Если ребёнок дома страдает от насилия или является его очевидцем, он будет обижать слабых, которые не могут себя защитить. Так он показывает своё превосходство. Но в подростковом возрасте он уже может противостоять каким-то семейным стандартам и поступать так, как считает нужным, он понимает, что может быть лучше.
— Как на подростковое поведение влияет тот факт, что дети растут без родителей, которые находятся на заработках? Всё-таки мама и папа обладают большим авторитетом, чем дедушки и бабушки.
— Дело скорее всего не в авторитете, а в привязанности. Но если ребёнок боится папу, потому что тот может его наказать, подросток найдёт для проявления агрессии более слабого. Когда родители далеко, механизм привязанности нарушен, рядом нет людей, которые способны оказать поддержку, проявлять любовь, уважение, быть опорой в сложные моменты. Бабушки, дедушки или другие люди, которые занимаются воспитанием, замещают родителей по принципу удовлетворения физических потребностей, а эмоциональных они дать не могут. Но бывают исключения, к примеру, когда ребёнок с первого дня рождения находится с бабушкой.
— Если говорить о подростке, который издевался над пожилой женщиной, как должны отреагировать родители на его поступок?
— Надо говорить с ребёнком, в первую очередь выяснить, почему он так поступил. Элементарно объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Если подростка накажут физически — это та же агрессия, которая опять же порождает агрессию. Должно быть другое наказание, например, он должен ухаживать за бабушкой какое-то время, чем-то помочь.
— Дети снимали всё на видео и выложили в интернет, скорее всего, чтобы заработать больше лайков. Это попытка привлечь к себе внимание хотя бы таким путём?
— Это одна из версий. Нужно спросить у детей, какую цель они преследовали или это было такое развлечение. Возможно, раньше они видели подобный ролик, и он им понравился.
— Наверно с такими детьми должны работать психологи? Некоторые моменты специалисты могут донести лучше, чем родители.
— Хорошо было бы, чтобы психологи работали со всеми подростками, да и с их родителями. Но когда ребёнок проявляет повышенную агрессию, ему точно нужен человек, который сможет с ним это обсудить, а не просто наказать. Если это попытка показать, какой ты крутой, то надо объяснить, что есть другие способы.
Кстати, агрессивны не только дети из неблагополучных семей. Подростки, живущие в достатке или даже в излишестве, бывают даже более жестокими. Здесь, к физическому превосходству добавляется и материальное. У кого есть деньги — тот при любом преступлении остаётся безнаказанным. Всё, как у взрослых.
А МЕЖДУ ТЕМ
Валентина Ивановна, так зовут пожилую женщину, которую обидели подростки, всех простила, не держит зла на обидчиков, сообщает t.me/vmizdrenco. Вместе с гражданскими активистами её навестил примар с. Нагоряны Игорь Шошу.
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