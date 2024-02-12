Всё, как у взрослых, — есть деньги, тебя не накажут, кто-то прессует — задави слабого: Почему молдавские подростки издеваются над теми, кто ответить не может, — мнение психолога

— Все подростки могут проявлять какой-то уровень жестокости. Это зависит от их характера, воспитания, от среды, где они растут. Если они живут в среде, где пропагандируется или одобряется жестокость, то они будут применять её гораздо чаще, чем дети, которые живут в семьях, где воспитывается другая стратегия поведения. Например, проявляется больше эмпатии, переживаний за близких, ведутся разговоры про то, что могут чувствовать другие люди. Факторов очень много, сложно выделить какой-то один. Однако влияние семьи на поведение ребёнка, естественно, присутствует.