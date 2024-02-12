Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 февраля

На Колыме организована проверка из-за нападения бездомных собак на женщину. Все произошло на минувших выходных на улице Речной. Магаданка вышла погулять со своим питомцем, а за ними увязались еще несколько собак, которые живут во дворе. Вдруг животные начали драться. Перепуганная хозяйка пыталась спасти своего любимца и в итоге пострадала сама. Мэр отметил, что укус был спровоцирован.