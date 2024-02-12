Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 февраля

На Колыме организована проверка из-за нападения бездомных собак на женщину. Все произошло на минувших выходных на улице Речной. Магаданка вышла погулять со своим питомцем, а за ними увязались еще несколько собак, которые живут во дворе. Вдруг животные начали драться. Перепуганная хозяйка пыталась спасти своего любимца и в итоге пострадала сама. Мэр отметил, что укус был спровоцирован.
Серьезная авария произошла накануне в Комсомольске-на-Амуре. На Бульваре Юности около 13 часов столкнулись две иномарки. Виновницей стала 36-летняя женщина на «Жуке». На нерегулируемом перекрестке она не пропустила «Тойоту». В итоге та опрокинулась на бок.
Другая серьезная авария произошла на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. Она оказалась смертельной. На 137 километре в Комсомольском районе столкнулись две «Тойоты», водитель одной из них погиб до приезда врачей.