Новоисбирск в начале рабочей недели накроют похолодание до −27 и снегопады

— Днем в Новосибирской области будет минус 13 — минус 18 градусов (в Новосибирске — минус 13 — минус 15 градусов), ночью похолодает до минус 27 градусов (непосредственно в Новоисбирске — до минус 19), — сообщили в новосибирском гидрометцентре.