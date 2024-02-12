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Новоисбирск в начале рабочей недели накроют похолодание до −27 и снегопады

Такой прогноз дают в новосибирском гидрометцентре.
Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Погода в начале рабочей недели не порадует новосибирцев: в столицу Сибири придет резкое похолодание. Об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.

— Днем в Новосибирской области будет минус 13 — минус 18 градусов (в Новосибирске — минус 13 — минус 15 градусов), ночью похолодает до минус 27 градусов (непосредственно в Новоисбирске — до минус 19), — сообщили в новосибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ожидаются снегопады, на дорогах будет гололедица, так что водителям нужно быть крайне внимательными.