БК «Иркут» обыграл курских «Русичей» на домашнем паркете

11 февраля баскетбольный «Иркут» начал февральскую домашнюю серию игр с матча против аутсайдера Суперлиги — курских «Русичей». Впрочем, игра не стала для подопечных Михаила Терехова лёгкой прогулкой — более того, они едва не упустили победу.
Первый игровой отрезок прошёл примерно в равной борьбе, а уже во втором инициатива неожиданно перешла к курянам, которые к концу первой половин встречи успели обогнать хозяев паркета на 5 очков — 53:48. В третьей четверти иркутянам пришлось изрядно попотеть, чтобы остановить натиск гостей. К началу четвертой четверти счёт был равным — 84:84. Маятник счёта мог качнуться в любую сторону, и исход игры решался буквально на последних секундах. И тут удача была на стороне иркутян. Встреча завершилась с необычным для Суперлиги счётом — 115:113 в пользу иркутян.
Следующий матч подопечные Михаила Терехова также проведут дома. 14 февраля они встретятся с «Тамбовом».