БК «Иркут» обыграл курских «Русичей» на домашнем паркете

Первый игровой отрезок прошёл примерно в равной борьбе, а уже во втором инициатива неожиданно перешла к курянам, которые к концу первой половин встречи успели обогнать хозяев паркета на 5 очков — 53:48. В третьей четверти иркутянам пришлось изрядно попотеть, чтобы остановить натиск гостей. К началу четвертой четверти счёт был равным — 84:84. Маятник счёта мог качнуться в любую сторону, и исход игры решался буквально на последних секундах. И тут удача была на стороне иркутян. Встреча завершилась с необычным для Суперлиги счётом — 115:113 в пользу иркутян.