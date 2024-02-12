От худшего к лучшему: составили народный рейтинг омских катков

Небольшой, но, судя по описанию, уютный каток на Левом берегу работает с 12 до 22 по будням и с 11 до 22 в выходные. Посетители отмечают, что по размеру каток подходит скорее детям, а музыка могла бы быть и потише. Кроме того, судя по всему, в будни здесь не очень много народу.