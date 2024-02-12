От худшего к лучшему: составили народный рейтинг омских катков

Начало недели в Омске будет умеренно-морозным и без осадков — отличное время, чтобы достать с полки коньки (или деньги на их аренду) и пронестись по льду, обгоняя ветер.
Однако куда нестись с этой идеей? Мы изучили отзывы, которые омичи оставляют общедоступным каткам в Дубльгисе, и расставили места для катания по рейтингу, от худших к лучшему. При этом места, у которых меньше 10 оценок, мы исключили — для объективности.
Итак, покатились?
1,1★ Каток 30-летия ВЛКСМ
Расположен в одноимённом парке, рядом со скандальным ТЦ. Работает ежедневно с 11 до 23, но ни одного положительного отзыва пока не дождался.
«Самый ужасный каток во всем мире, коньки все сломанные, кто точит коньки? Я встал и сразу упал… Хотя занимаюсь хоккеем. Персонал грубый, девушка, которая выдает коньки, послала меня на 3 буквы из-за того, что коньки сломаны. Просьба разобраться!» — рассказывает посетитель.
2★ Каток стадиона Юность
Расположен в том же парке, и по рейтингу недалеко ушёл от соседа. Посетители жалуются на плохой лёд, маленький размер катка и безразличие персонала. Из последнего пункта, впрочем, есть исключение: один из авторов похвалил «контролёра и мужчину у терминала» за вежливость и желание помочь.
По будням каток работает с 17 до 22 часов, а по выходным с 14 до 22, в понедельник закрыт.
2,7★ Ледовый дворец спорта имени Александра Кожевникова
Расположен на Московке, рядом с остановкой «посёлок Южный». Претензий к качеству льда в отзывах нет, а вот низкое качество обслуживания отмечают многие. Массовые катания здесь проходят по выходным, с 18:45 до 19:45 в субботу и с 17:30 по 18:30 по воскресеньям. Впрочем, эта информация, судя по всему, может оказаться неточной:
«Ужасное обслуживание: приехали в единственный выходной по расписанию, важная женщина говорит, сеансов нет))) Расписание меняется каждый день, ничего не понятно».
3★ Стадион Искра на Московке
Расположен неподалёку от Московки, на «телевизионке». Работает либо с 14 до 20 часов (среда, четверг, пятница), либо с 12 до 20 (суббота, воскресенье). из минусов посетители упоминают, опять-таки, невежливый персонал, способный наорать на детей, и то, что за услуги можно платить только наличкой.
3,2★ Воскресенский каток
Расположенный в самом центре, этот каток попал в середину нашего рейтинга. Посетители оценили красоту катка (место действительно красовое) и удобную раздевалку со шкафчиками, однако к качеству прокатных коньков есть вопросы: «все лезвия коньков не точеные, и сами коньки западают внутрь, так что потом 3 дня болят ноги».
Работает этот каток с 12 до 22 по будням и с 11 до 22 на выходных, при этом, судя по отзывам, можно попасть как на относительно свободный каток, так и на толпу желающих, стоящих в очереди в единственную кассу.
3,3★ Каток Актив-парк
Расположен у МЕГИ и работает ежедневно с 11 до 22. Сотрудники катка, по информации из отзывов, отличаются добротой и отзывчивостью, другой плюс — удобная тёплая раздевалка. Однако качество льда устраивает не всех:
«Сам каток вообще кто заливал? Лед кривой кататься не возможно. Территория очень маленькая, делать на нём нечего, за такие деньги можно же было хотя бы убираться на территории, это вообще какой то кошмар».
3,3★ Ледовая арена им. Ирины Родниной
Расположена неподалёку от улицы Бархатовой и одноимённой конечной, что обеспечивает высокую транспортную доступность. Кроме того, посетители отмечают, что на местные массовые катания, проходящие по субботам (с 18 до 19) и воскресеньям (с 14:15 до 15:15) достаточно просто попасть, хвалят лёд. Минусов в отзывах немного — например, руководство критикуют за грязные окна.
3,4★ Ледовая арена им. Леонида Киселёва
Расположена на Левом берегу, в Тополином, и пускает омичей на массовые катания по выходным, с15 до 18:30. Омичам, которые в них участвуют, пришлось по душе качество льда и вежливость персонала, однако соседство с тренирующимися хоккеистами нравится не всем.
«Нет никакой техники безопасности на открытом катке. Вернее за ней никто не следит. Есть отгороженная секция для хоккеистов с сеткой, но никто не следит, чтобы они там играли. Особенно с детьми туда ходить просто опасно. Только и думаешь как бы тебе не прилетело в глаз клюшкой или шайбой».
Расположен в преддверии Амура, на 8-й Восточной, и сподвиг одного из посетителей на такой отзыв:
«Совдэпия… 20 лет на катке не был, и ещё столько же не буду!!! Коньки — убитые в дрова, видать с хоккейных школ подбирают… Шнурки ободранные… Чтобы вернуть коньки — нужно завязать шнурки между 2я коньками, но не простым узлом, а волшебным, секрет которого узнают после классической сссрской лекции…».
Плохое состояние коньков отмечают и другие посетители — однако стоит сказать, что при достаточно большом количестве отзывов рейтинг у ледового дворца всё же выше среднего. Массовые катания здесь проходят по пятницам, субботам (с 22 до 00%15) и воскресеньям (с 17 до 18).
3,8★ Каток в парке Вокруг Света
Работает с 12 до 22 по будням и с 11 до 22 на выходных. «Очень красивое место», — отмечают омичи. «Всё в огоньках, детей много, каток постоянно чистят, а кататься с горок это вообще кайф, замечательное место для отдыха с детьми!!!».
Однако впечатление (и рейтинг) портят качество коньков, льда и маленькая раздевалка.
3,8★ Каток у Фестиваля
Небольшой, но, судя по описанию, уютный каток на Левом берегу работает с 12 до 22 по будням и с 11 до 22 в выходные. Посетители отмечают, что по размеру каток подходит скорее детям, а музыка могла бы быть и потише. Кроме того, судя по всему, в будни здесь не очень много народу.
«Каток маленький, больше для детей подходит, музыка орет, чуть не оглохла, персонал хороший, бабулички», — говорится в одном из отзывов.
4★ Каток на Красной Звезде
Работает со вторника по пятницу и с 19 до 22 часов и радует омичей музыкой, атмосферой и культурной программой, которую организуют на праздники.
«Плюсы: Большой каток, места много, аниме для детей, недорогой прокат коньков, коньки острые. Минусы: одна сторона входа во льду — дети падают, коньки с оторванными задниками — будьте внимательны».
4,2★ Сибирский Нефтяник
Тройку лидеров открывают два катка комплекса «Сибирский Нефтяник» — на стадионе (массовые катания проходят по субботам, с 17 до 18:30) и в ледовом дворце (по субботам с 17 до 19:30). Большая часть посетителей оценила их в 4,1 и 4,2 балла соответственно.
Каток на стадионе нравится омичам качеством льда, обслуживанием и возможностью разогнаться — длина кольца равна 400 метрам. Кроме того, здесь есть туалеты и тёплое место для переодевания, хотя и не хватает чего-то типа кафе.
В ледовом дворце отмечают качество льда, который, по словам автора одного из отзывов, принципиально отличается от тех, что на других катках. Часть посетителей хвалит персонал, часть, напротив, называет его «супер негативным».
4,5★ Каток в парке на Королёва
Победитель «народного рейтинга» приглашает омичей ежедневно с 11 до 22. Судя по отзывам, здесь относительно мало (хотя иногда — «тьма») народа, ухоженный (хотя по мнению некоторых потрескавшийся) лёд, квалифицированный и вежливый персонал. Кроме того, отдельных похвал удостоились музыка и местный питомец — дружелюбная кошка.