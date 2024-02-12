Первый после пандемии самолет в Паттайю вылетел из Хабаровска

В Хабаровске запустили полетную программу в Паттайю из международного аэропорта. Первый за долгое время самолет вылетел в иностранное государство в минувшую пятницу, 9 февраля. Рейсы по направлению выполняет авиакомпания Azur Air. Последний раз прямые самолеты летали на тайский курорт почти четыре года назад — в марте 2020 года.
Долгожданный борт был загружен полностью. Всего отпуск в теплой стране решили провести 237 пассажиров. Кроме того, Azur Air планирует выполнить рейсы на берега Сиамского залива в феврале и марте. Всего будет по два полета в месяц.
На маршруте работало воздушное судно Boeing 757−200.
Этот курорт — один из самых популярных для жителей Дальнего Востока. Планируется, что самолеты будут летать каждые 11−13 дней.