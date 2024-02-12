Первый после пандемии самолет в Паттайю вылетел из Хабаровска

В Хабаровске запустили полетную программу в Паттайю из международного аэропорта. Первый за долгое время самолет вылетел в иностранное государство в минувшую пятницу, 9 февраля. Рейсы по направлению выполняет авиакомпания Azur Air. Последний раз прямые самолеты летали на тайский курорт почти четыре года назад — в марте 2020 года.