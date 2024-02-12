Омича, летевшего в Сургут, сняли с рейса за опасное поведение в самолёте

Омские транспортные полицейские сняли с рейса Омск — Сургут 47-летнего мужчину. Во время посадки мужчина сел в своё кресло и начал курить электронную сигарету. На замечание экипажа омич отреагировал агрессивно и начал нецензурно ругаться.