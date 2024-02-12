Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Омича, летевшего в Сургут, сняли с рейса за опасное поведение в самолёте

Бортпроводникам пришлось вызывать транспортную полицию.
Источник: Om1.ru

Омские транспортные полицейские сняли с рейса Омск — Сургут 47-летнего мужчину. Во время посадки мужчина сел в своё кресло и начал курить электронную сигарету. На замечание экипажа омич отреагировал агрессивно и начал нецензурно ругаться.

К самолёту в связи с нарушением правил безопасного поведения экипаж вызвал сотрудников правоохранительных органов. Самолёт улетел без агрессивного пассажира.

В отношении омича составлены протоколы за курение и мелкое хулиганство.

Читайте также на портале Om1.ru В Омске введут систему оповещения жителей о ЧС и военных действиях.