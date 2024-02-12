В Ижморке осудят крупную банду «чёрных лесорубов»

Кузбасские следователи передали в суд уголовное дело в отношении членов банды Ижморского района, которые незаконно рубили деревья. Мужчин 27, 38, 49, 57 и 68 лет обвиняют по нескольким статьям.
Правоохранители установили, что 60-летний начальник Ижморского лесничества в феврале 2020 года создал преступное сообщество, в которое вошли 19 других участников из лесничества и сторонних предпринимателей. В течение года «чёрные лесорубы» 47 раз незаконно рубили лес, используя фиктивный документооборот. Они делали подложные договоры купли-продажи, якобы заключаемыми с гражданами для использования ими древесины для собственных нужд. Таким образом члены банды вырубили 12,3 кубических метров деревьев и причинили государству 79 млн рублей ущерба.
Следователи провели более 57 обысков в жилищах и служебных кабинетах фигурантов, изъяли необходимую документацию, а также 18 миллионов рублей, допросили более 430 свидетелей, назначили и провели 28 судебных экспертиз.
Со следствием фигуранты сотрудничали и полностью признали вину. На их имущество и деньги наложили арест на общую сумму 83 млн рублей.