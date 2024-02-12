В Ижморке осудят крупную банду «чёрных лесорубов»

Правоохранители установили, что 60-летний начальник Ижморского лесничества в феврале 2020 года создал преступное сообщество, в которое вошли 19 других участников из лесничества и сторонних предпринимателей. В течение года «чёрные лесорубы» 47 раз незаконно рубили лес, используя фиктивный документооборот. Они делали подложные договоры купли-продажи, якобы заключаемыми с гражданами для использования ими древесины для собственных нужд. Таким образом члены банды вырубили 12,3 кубических метров деревьев и причинили государству 79 млн рублей ущерба.