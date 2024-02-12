Фигура «Мышкующая лиса» появилась на Амуре у Хабаровска

— Когда-то я увидел, как лиса среди снежной пустыни находит себе пропитание и ныряет в сугроб за мышкой. Это показалось очень символичным. Помимо того, что рыжая лиса выгодно смотрится на белом поле Амура, так это еще и мотивация к тому, что даже в зимние серые дни можно всегда, как и лисичка, найти что-то интересное, — отметил автор композиции Константин Генов.



Высота лисицы, выполненной из дерева и гофрокартона, составляет более 3,6 метров, а её длина 3,8 метра. Константин Генов и Денис Абдулин создали её и установили в рамках выставки «Наречие», которая проводится в Хабаровске уже шестой раз. Еще один постоянный участник акции Александр Колбин с товарищами занялся оформлением площадки рядом с арт-объектом, установив шесты с развивающимися на ветру лентами.