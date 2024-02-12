Фигура «Мышкующая лиса» появилась на Амуре у Хабаровска

На льду Амура у самой набережной Хабаровска на минувших выходных появлялась скульптурная композиция «Мышкующая лиса». Фигура гигантской рыжей хищницы из гофрокартона и дерева привлекает внимание горожан и гостей города, хотя её установка и не согласована с властями, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Когда-то я увидел, как лиса среди снежной пустыни находит себе пропитание и ныряет в сугроб за мышкой. Это показалось очень символичным. Помимо того, что рыжая лиса выгодно смотрится на белом поле Амура, так это еще и мотивация к тому, что даже в зимние серые дни можно всегда, как и лисичка, найти что-то интересное, — отметил автор композиции Константин Генов.
Высота лисицы, выполненной из дерева и гофрокартона, составляет более 3,6 метров, а её длина 3,8 метра. Константин Генов и Денис Абдулин создали её и установили в рамках выставки «Наречие», которая проводится в Хабаровске уже шестой раз. Еще один постоянный участник акции Александр Колбин с товарищами занялся оформлением площадки рядом с арт-объектом, установив шесты с развивающимися на ветру лентами.
— Они не имеют какого-то тайного смысла, они просто показывают поток воздуха, который обычно мы не видим. Цель — придать больше красок в наши зимние серые дни. Собственно, для этого мы объединяемся, — отметил Колбин. Сами авторы композицию призывают всех желающих присоединится к ним и дополнить ее своими объектами. Хотя тут же признают, что подобные действия вряд ли найдут положительный отклик у официальных служб, так как это мотивирует граждан выходить на опасный у Хабаровска лёд Амура. Да и установка самих арт-объектов ни с кем не согласована.