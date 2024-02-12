Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день

Накануне симферопольцы пожаловались на сильный запах газа. Заявки были зафиксированы из районов Маршала Жукова, Дубки, Мирное, Молодежное, улиц Украинка и Евпаторийское шоссе. В «Крымгазсети» сообщали, что утечки газа выявлено не было.