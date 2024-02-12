Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Часть жителей Симферополя во вторник на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает пресс-служба предприятия «Крымгазсети».
«В связи с проведением работ по врезке вновь построенного газопровода будет приостановлена подача газа с 8 утра до 17 вечера во вторник, 13 февраля 2024 года», — сказано в сообщении.
От подачи газа будут отключены абоненты жилого квартал Сарайлы Кыят — улицы Интернациональная, Русская, Славянская, Украинская, Красная, Янтарная, Николаевская, Черноморская, Учительская и переулок Красный, уточнили в ведомстве.
Также отключения затронут газораспределительные пункты, расположенные в районе Интернационального переулка и по улице Учительская, 72 в селе Мирное.
Накануне симферопольцы пожаловались на сильный запах газа. Заявки были зафиксированы из районов Маршала Жукова, Дубки, Мирное, Молодежное, улиц Украинка и Евпаторийское шоссе. В «Крымгазсети» сообщали, что утечки газа выявлено не было.
В июне симферопольцы также жаловались на запах газа. Тогда, по данным минтопэнерго Крыма, причиной стали технологические работы, связанные с добавлением одоранта в систему на объекте «Черноморнефтегаза».