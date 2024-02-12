Вселенских учителей церкви чествуют православные 12 февраля

По присвоенным им титулам понятно: это были выдающиеся люди, жившие в IV столетии. Получили отменное светское образование и воспитание.
Василий и Григорий учились в Афинах — центре искусств и наук того времени. Иоанн занимался с лучшими философами и богословами Антиохии. Все трое пренебрегли мирскими радостями, решив посвятить себя Богу. Василий раздает имущество бедным и уходит в пустыню. Там к нему присоединяется Григорий.
Вокруг них собираются монахи. Иоанн после смерти матери тоже отправляется в пустыню, где отшельником живет в полном безмолвии. И вот Господь призывает их на общественное служение. Все трое возвращаются в мир, принимают священный сан, возглавляют епископские кафедры.
Правила монашеской жизни, проповеди, толкования Библии, аскетические и богослужебные тексты, молитвы, стихи — духовное наследие святителей невозможно переоценить. В Константинополе в XI веке даже спорили, кто из них главнее. Тогда все трое явились в видении местному митрополиту и сказали, что они равны перед Богом. С тех пор празднуется их общий день памяти.
Икона Трех святителей с частицами мощей есть в Державном храме Елисаветинского монастыря (ул. Выготского, 6). В этот день свой праздник отмечает старейший вуз страны — Минская духовная семинария, которая носит имена трех святителей. Основана в 1785 году.