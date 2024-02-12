Вселенских учителей церкви чествуют православные 12 февраля

Правила монашеской жизни, проповеди, толкования Библии, аскетические и богослужебные тексты, молитвы, стихи — духовное наследие святителей невозможно переоценить. В Константинополе в XI веке даже спорили, кто из них главнее. Тогда все трое явились в видении местному митрополиту и сказали, что они равны перед Богом. С тех пор празднуется их общий день памяти.