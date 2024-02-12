В Омской области мужчина хотел развлечься с дамой и лишился денег

В полиции мужчина рассказал, что наткнулся на объявление о предоставлении интимных услуг в интернете. Мошенники попросили его внести предоплату в размере 14 544 ₽ Мужчина перевел назначенную сумму, но жрица любви так и не посетила его. В итоге он остался без денег и без интимных услуг.