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Умеренно морозную погоду обещают синоптики в Челябинской области 12 февраля

Умеренно морозную погоду обещают синоптики в Челябинской области 12 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +9°

Днем в понедельник при переменной облачности преимущественно без осадков, минус 8−13, в низинах — до 18 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с.

В Челябинске сегодня минус 9−11 градусов. В 8.30 в центре города минус 19, влажность 80%, ветер западный 4 м/с, атмосферное давление 751 мм ртутного столба при норме 742 мм.

В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19.00 в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше действует предупреждение о НМУ первой степени.