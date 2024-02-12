Умеренно морозную погоду обещают синоптики в Челябинской области 12 февраля

Днем в понедельник при переменной облачности преимущественно без осадков, минус 8−13, в низинах — до 18 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с.
В Челябинске сегодня минус 9−11 градусов. В 8.30 в центре города минус 19, влажность 80%, ветер западный 4 м/с, атмосферное давление 751 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19.00 в Челябинске, Магнитогорске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Аше действует предупреждение о НМУ первой степени.