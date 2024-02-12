В феврале Омскую область накроют две магнитные бури

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали о предстоящих магнитных бурях в период с 13 февраля по 10 марта. Уже в этот вторник, 13 февраля, с 18:00 до 21:00 состоится пик геомагнитной активности.