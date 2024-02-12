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В феврале Омскую область накроют две магнитные бури

Также ещё одно геомагнитное возмущение ожидается 3 марта.
Источник: Om1.ru

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали о предстоящих магнитных бурях в период с 13 февраля по 10 марта. Уже в этот вторник, 13 февраля, с 18:00 до 21:00 состоится пик геомагнитной активности.

По данным специалистов, магнитная буря будет слабой (уровень G1). Однако, на следующий день, 14 февраля, прогнозируются продолжительные геомагнитные возмущения, после чего геомагнитный фон придёт в норму.

Также ещё одна магнитная буря ожидается 3 марта. Метеозависимые омичи в это время могут чувствовать усталость, головные боли и головокружение.

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