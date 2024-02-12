В Кузбассе посадили 77-летнюю пенсионерку за распространение наркотиков

По сообщению прокуратуры, в исправительную колонию отправили 77-летнюю жительницу Киселёвска, которая распространяла наркотики. Вместе с ней осудили ещё двоих местных жителей за незаконный сбыт наркотических средств.
Правоохранители выяснили, что с сентября по ноябрь 2016 года пенсионерка и двое мужчин объединились в наркогруппу: они приобретали психотропы, фасовали их на разовые дозы и сбывали на территории Киселёвска.
Суд назначил пожилой киселевчанке 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Один мужчина получил 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима, второй — 6 лет 6 месяцев колонии особого режима.
В конце января в том же Киселёвске на 8 и 9 лет за сбыт наркотиков посадили «семейный подряд» — 45-летнюю мать и 21-летнюю дочь.