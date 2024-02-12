Университет не выступал организатором мероприятия у памятника Алишеру Навои — ТГУУяЛ

Ранее мы сообщали, что глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров раскритиковал студентов Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, которые якобы организовали дискотеку у подножия памятника Алишеру Навои..Он призвал привлечь студентов к административной ответственности.
В администрации вуза заявили, что сообщения о том, что дискотека была устроена университетом, являются неверными.
«Фактически организатором этого мероприятия выступила администрация Яккасарайского района, а на площади перед университетом (не на территории университета!) была проведена шоу-концертная программа под лозунгом “Молодежь нового Узбекистана, давайте объединяться!” — говорится в сообщении.
Отмечается, что ни на одной официальной странице университета не было ни анонса, ни новостей об этом концерте.