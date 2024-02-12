С апреля в Новокузнецке начнётся капремонт моста через реку Томь

В марте «Спецтрансстрой», который и займётся ремонтом, развернёт рабочую площадку и с 6 апреля начнёт работу. Для этого перекроют две внутренние полосы моста, что снизит пропускную способность. До 1 июня работу на внутренних полосах дорожники закончат и перейдут на крайние полосы.