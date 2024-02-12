С апреля в Новокузнецке начнётся капремонт моста через реку Томь

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что с апреля строители начнут капитально ремонтировать мост через реку Томь. Он соединяет Центральный и Заводской районы города.
«Готовим документы для заключения контрактов с подрядчиками. С 1 апреля необходимо приступить к работе на объектах. Один из самых сложных объектов в этом году — мост. Утвердили график ремонта», — пишет глава города.
В марте «Спецтрансстрой», который и займётся ремонтом, развернёт рабочую площадку и с 6 апреля начнёт работу. Для этого перекроют две внутренние полосы моста, что снизит пропускную способность. До 1 июня работу на внутренних полосах дорожники закончат и перейдут на крайние полосы.
Последний раз мост ремонтировали 20 лет назад. Окончить ремонт специалисты планируют до 1 сентября 2024 года.