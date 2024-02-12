На дорогах Пермского края 12 февраля ограничат движение и скоростной режим транспорта

На участках трассы М-7 «Волга» при выполнении работ по ее содержанию кратковременное ограничение с организацией реверсивного движения организуют: на 28 км — 141 км, 153 км — 156 км, 192 км — 339 км. На участках 44 км — 49 км — ограничение скорости до 50 км/ч, 244 км — 245 км — ограничение скорости до 40 км/ч с кратковременным перекрытием движения.