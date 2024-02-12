На дорогах Пермского края 12 февраля ограничат движение и скоростной режим транспорта

УПРДОР «Прикамье» предупреждает водителей об ограничении движения транспорта 12 февраля на дорогах Пермского края. В ведомстве отмечают, что будут проводить работы по их содержанию и обеспечению безопасности.
На участках трассы М-7 «Волга» при выполнении работ по ее содержанию кратковременное ограничение с организацией реверсивного движения организуют: на 28 км — 141 км, 153 км — 156 км, 192 км — 339 км. На участках 44 км — 49 км — ограничение скорости до 50 км/ч, 244 км — 245 км — ограничение скорости до 40 км/ч с кратковременным перекрытием движения.
На трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» кратковременное ограничение движения при выполнении работ по содержанию произойдет на нескольких участках дороги: 10 км — 27 км, 34 км — 58 км, 63 км — 102 км, 77 км — 84 км, 103 км — 104 км, 141 км — 154 км.
На трассе Р-243 «Киров-Пермь» в оба направления с 10:00 до 18:00 будут проводить ямочный ремонт. Скорость до 40 км/ч ограничат на участках: 965 км — 976 км, 968 км — 969 км, 990 км — 996 км.
На трассе А-153 «Нытва-Кудымкар» из-за ямочного ремонта ограничат скорость движения до 40 км/час с 10:00 до 18:00 на участке км 40 км — 45 км.