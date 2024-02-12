Север Волгограда остался без света 11 февраля из-за аварии на сетях

В соцсетях волгоградцы сообщили об аварии, из-за которой остались без электричества жители Краснооктябрьского района города. В частности, света нет на проспекте Металлургов, на улицах Воссоединения, Сорокина, 39-й Гвардейской, Маршала Еременко.
В дежурно-диспетчерской службе Волгограда заявили, что уже ведутся ремонтные работы. В качестве причины аварии был назван технологический отказ по линии 0,6 киловольт.
В настоящее время восстановительные работы подошли к концу, большая часть домов запитана электричеством.