Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Север Волгограда остался без света 11 февраля из-за аварии на сетях

В зону отключения попала почти половина Краснооктябрьского района города.
Источник: Волгоградская правда

В соцсетях волгоградцы сообщили об аварии, из-за которой остались без электричества жители Краснооктябрьского района города. В частности, света нет на проспекте Металлургов, на улицах Воссоединения, Сорокина, 39-й Гвардейской, Маршала Еременко.

В дежурно-диспетчерской службе Волгограда заявили, что уже ведутся ремонтные работы. В качестве причины аварии был назван технологический отказ по линии 0,6 киловольт.

В настоящее время восстановительные работы подошли к концу, большая часть домов запитана электричеством.

ЖКХ