Север Волгограда остался без света 11 февраля из-за аварии на сетях

В соцсетях волгоградцы сообщили об аварии, из-за которой остались без электричества жители Краснооктябрьского района города. В частности, света нет на проспекте Металлургов, на улицах Воссоединения, Сорокина, 39-й Гвардейской, Маршала Еременко.