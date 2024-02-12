На улице Офицерской в Калининграде отремонтируют дом 1924 года

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В Калининграде отремонтируют дом на улице Офицерской, 8−14. Здание построили в 1924 году.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном Фонде капремонта, дом включили в план на 2024 год. Его общая площадь — более двух тысяч квадратных метров.
В 2016 году специалисты отремонтировали крышу здания. Работы выполнило ООО «ЦентрЖилСтрой» за 8,2 миллиона рублей.
По данным портала Prussia39, трёхэтажный дом построили в Кёнигсберге на Штайн-штрассе в начале XX века. Фасад здания украшен междуэтажными и венчающими карнизами, сандриками и филёнками. Окна на первом этаже обрамлены стрельчатыми нишами.
Всего в 2024 году в Калининграде планируют обновить крыши и фасады 92 жилых домов. Работы будут вести по программе Фонда капремонта.