Погода на 14 февраля 2024: в Перми ожидаются тридцатиградусные морозы

По прогнозам синоптиков, значительное похолодание начнется с 14 февраля. Зима вновь порадует жителей краевой столицы солнцем. В Перми утром температура воздуха опустится до −20 градусов или чуть ниже, а местами по Пермскому краю до −30. Несмотря на ясную погоду, на дневной прогрев рассчитывать не стоит. В Перми столбики термометров покажут около −18 градусов, по краю от −15 до −22.