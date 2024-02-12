Погода на 14 февраля 2024: в Перми ожидаются тридцатиградусные морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми и Пермском крае в День Святого Валентина, 14 февраля 2024.
Главным событием этой недели станет масштабное ультраполярное вторжение. Почти вся неделя ожидается морозной без существенных осадков. Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ рассказали, какой будет погода в Перми и Пермском крае на 14 февраля 2024.
По прогнозам синоптиков, значительное похолодание начнется с 14 февраля. Зима вновь порадует жителей краевой столицы солнцем. В Перми утром температура воздуха опустится до −20 градусов или чуть ниже, а местами по Пермскому краю до −30. Несмотря на ясную погоду, на дневной прогрев рассчитывать не стоит. В Перми столбики термометров покажут около −18 градусов, по краю от −15 до −22.
Пик похолодания ожидается 15 февраля. Температура воздуха в ночные часы упадет до −30…-32 градусов в Перми и до −35…-38 градусов по Пермскому краю. Днем потеплеет в Перми потеплеет до −20 градусов.
Тридцатиградусные морозы задержатся в Перми и Пермском крае и в выходные дни. В последующие дни в регионе вновь вероятно потепление до −10…-15 градусов. С приходом теплой погоды вернутся и снегопады.