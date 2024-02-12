В Новосибирской области были закрыты на карантин 3 школы и 4 детских сада

В Новосибирской области закрыли на карантин 3 школы и 4 детских сада. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона сообщила министр образования области Мария Жафярова.
В Новосибирской области был отмечен рост заболеваемости ОРВИ, что привело к закрытию трех школ и четырех детских садов. Эти учебные заведения расположены в Барабинском, Искитимском районах и городе Бердске.
Предполагается, что увеличение числа заболевших может быть связано с повышением температуры в регионе на прошлой неделе. Ученики закрытых учебных заведений будут продолжать обучение удаленно.
Константин Хальзов, министр здравоохранения области, отметил, что за неделю было зарегистрировано 27 136 случаев заболевания ОРВИ.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области 3000 домов и 40 социальных объектов остались без света.