Эксперт высказался о будущем Михаила Кравца в «Авангарде»

«В Омске ему собрали отличный состав, для меня это сюрприз, ведь еще весной там некем было побеждать и всё висело на волоске. А сейчас все условия на Востоке складываются как раз под “Авангард”, в последних матчах — 9 голов СКА, еще 7 — “Сибири”. В плей-офф он обязан выстреливать», — сказал Кожевников.