Эксперт высказался о будущем Михаила Кравца в «Авангарде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру «Авангарда» с главным тренером Михаилом Кравцом. По его словам, у Омска подобран отличный состав, это стало для Кожевникова неожиданностью.
«В Омске ему собрали отличный состав, для меня это сюрприз, ведь еще весной там некем было побеждать и всё висело на волоске. А сейчас все условия на Востоке складываются как раз под “Авангард”, в последних матчах — 9 голов СКА, еще 7 — “Сибири”. В плей-офф он обязан выстреливать», — сказал Кожевников.
Он также подчеркнул, что игра «Авангарда» в плей-офф станет решающей для Кравеца. «Если получится, то он сделает шаг в тренерскую элиту. Если нет, то будет тяжело вернуться даже в “Амур”, — добавил Кожевников.
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