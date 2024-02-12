Узбекистан завоевал 25 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Сборная Узбекистана завершила участие на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте, с 25 медалями: 8 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми..Отмечается, что сборная по итогам классификации набранных очков, а также мужская сборная по количеству очков были признаны лучшими..Классификация набранных очков:
- Узбекистан;
- Южная Корея;
- Китайский Тайбэй.
Мужские сборные по количеству очков:
- Узбекистан;
- Южная Корея;
- Китайский Тайбэй.
Женские сборные по количеству очков:
- Южная Корея;
- Узбекистан;
- Китайский Тайбэй.
Имена призеров:
- Акбар Джураев (-102 кг) — 3 золотые медали;
- Руслан Нурудинов (-109 кг) — 2 золотые и 1 серебряная медали;
- Шарофиддин Амриддинов (-109 кг) — 1 золотая и 2 серебряные медали;
- Сарварбек Зафаржонов (-89 кг) — 1 золотая и 1 серебряная медали;
- Суннатилла Усаров (+89 кг) — 3 серебряные медали;
- Рустам Джангабаев (+109 кг) — 1 бронзовая медаль;
- Нигора Сувонова (-87 кг) — 1 золотая, 2 серебряные медали;
- Ригина Адашбаева (-81 кг) — 3 серебряные медали;
- Турсуной Джабборова (+87 кг) — 1 бронзовая медаль;
- Нигора Абдуллаева (-55 кг) — 3 бронзовые медали.