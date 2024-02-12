Узбекистан завоевал 25 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Сборная Узбекистана завершила участие на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте, с 25 медалями: 8 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми..Отмечается, что сборная по итогам классификации набранных очков, а также мужская сборная по количеству очков были признаны лучшими..Классификация набранных очков: