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Узбекистан завоевал 25 медалей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

По итогам классификации набранных очков сборная Узбекистана была признана лучшей.
Источник: НОК

Сборная Узбекистана завершила участие на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходил с 3 по 10 февраля в Ташкенте, с 25 медалями: 8 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми..Отмечается, что сборная по итогам классификации набранных очков, а также мужская сборная по количеству очков были признаны лучшими..Классификация набранных очков:

  1. Узбекистан;
  2. Южная Корея;
  3. Китайский Тайбэй.

Мужские сборные по количеству очков:

  1. Узбекистан;
  2. Южная Корея;
  3. Китайский Тайбэй.

Женские сборные по количеству очков:

  1. Южная Корея;
  2. Узбекистан;
  3. Китайский Тайбэй.

Имена призеров:

  • Акбар Джураев (-102 кг) — 3 золотые медали;
  • Руслан Нурудинов (-109 кг) — 2 золотые и 1 серебряная медали;
  • Шарофиддин Амриддинов (-109 кг) — 1 золотая и 2 серебряные медали;
  • Сарварбек Зафаржонов (-89 кг) — 1 золотая и 1 серебряная медали;
  • Суннатилла Усаров (+89 кг) — 3 серебряные медали;
  • Рустам Джангабаев (+109 кг) — 1 бронзовая медаль;
  • Нигора Сувонова (-87 кг) — 1 золотая, 2 серебряные медали;
  • Ригина Адашбаева (-81 кг) — 3 серебряные медали;
  • Турсуной Джабборова (+87 кг) — 1 бронзовая медаль;
  • Нигора Абдуллаева (-55 кг) — 3 бронзовые медали.