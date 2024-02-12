Самую красивую семью в погонах выберут в Иркутске

В Иркутской области стартовал межведомственный конкурс «Семья в погонах в Иркутске 2024». Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Так, КП-Иркутск решила рассказать о тех, кто каждый день защищает и оберегает не только своих родных и близких, но и Родину.
Участниками могут стать представители силовых структур со всего Приангарья — династии, супружеские пары или семьи, где в правоохранительных органах работает только один человек.
Чтобы принять участие нужно выполнить пару простых действий. Выбрать семейное фото и загрузить снимок на сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. А еще не забудьте сопроводить фотографию небольшой историей о семье: расскажите, как вас зовут и откуда вы, а, главное, почему выбрали службу, где именно работаете и за что любите свою профессию.
А дальше дело за вашими родственниками, друзьями, коллегами и знакомыми. Ведь победу одержит та семья, чье фото и история на нашем сайте наберут больше всего лайков, а точнее «сердечек». Именно с помощью народного голосования определим победителя и двух призеров. Голосование продлится до 1 июля включительно, а торжественное награждение проведем во всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля.