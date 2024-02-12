Самую красивую семью в погонах выберут в Иркутске

Чтобы принять участие нужно выполнить пару простых действий. Выбрать семейное фото и загрузить снимок на сайт irk.kp.ru или отправить на почту: r.rahimova@phkp.ru. А еще не забудьте сопроводить фотографию небольшой историей о семье: расскажите, как вас зовут и откуда вы, а, главное, почему выбрали службу, где именно работаете и за что любите свою профессию.