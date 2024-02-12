Омские почтовые отделения усовершенствовали и оборудовали новой техникой

В восьми районах Омской области капитально отремонтировали сельские почтовые отделения. Во время ремонта обновили внутренние помещения и фасад, систему отопления, водо- и электроснабжения. На входе в отделения появились пандусы с поручнями, также установили кнопки для вызова сотрудников, а сами дверные проемы расширили.