Нижегородские трамваи № 3 и 21 временно изменили маршруты

Трамваи маршрутов № 3 и № 21 двигаются сегодня в Нижнем Новгороде по измененным схемам, сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО «ЦРТС» Ирина Сухова в социальных сетях.
Это связано с неисправностью контактной сети на улице Адмирала Нахимова. Трамваи № 3 временно следуют от Московского вокзала до площади Комсомольской, а трамваи № 21 — от Черного пруда до Московского вокзала.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области объявило конкурс на право осуществления перевозок по трем межмуниципальным маршрутам.