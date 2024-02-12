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В Красноярске ищут участки под строительство собачьих площадок

В Красноярске обустроят новые площадки для выгула собак.
Источник: AP 2023

На эти цели выделили 15,4 млн рублей, в ближайшее время объявят тендер на госзакупках.

Адреса новых площадок пока не определены, их ещё будут уточнять. От красноярцев поступило более двух десятков предложений. Все участки предварительно обследовали. После определения подрядной организации проведут дополнительные замеры и уточнения.

Окончательный перечень адресов, где появятся новые площадки, опубликуют позднее.

В мэрии пояснили, что найти подходящий участок непросто, так как он должен соответствовать строгим требованиям. Например, не должен быть в частной собственности и находиться в санитарной зоне тепловых, водопроводных и электрических сетей, в тоже время он должен располагаться на определённом расстоянии от жилых домов, соответствовать санитарным нормам, рекомендациям по архитектурно-художественному облику и др.

​В этом году постараются максимально учесть пожелания от владельцев собак и предусмотреть на площадках освещение. Новые фонари появятся там, где будет такая техническая возможность.

Всего в Красноярске действует 21 муниципальная площадка для собак. Ещё пять оборудовали на своих участках частные инвесторы. Полный список мест, где можно вдоволь поиграть с собакой, можно найти здесь​.

ЖКХ