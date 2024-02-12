В Красноярске ищут участки под строительство собачьих площадок

Адреса новых площадок пока не определены, их ещё будут уточнять. От красноярцев поступило более двух десятков предложений. Все участки предварительно обследовали. После определения подрядной организации проведут дополнительные замеры и уточнения.

В мэрии пояснили, что найти подходящий участок непросто, так как он должен соответствовать строгим требованиям. Например, не должен быть в частной собственности и находиться в санитарной зоне тепловых, водопроводных и электрических сетей, в тоже время он должен располагаться на определённом расстоянии от жилых домов, соответствовать санитарным нормам, рекомендациям по архитектурно-художественному облику и др.