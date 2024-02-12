В Красноярске ищут участки под строительство собачьих площадок

На эти цели выделили 15,4 млн рублей, в ближайшее время объявят тендер на госзакупках.
Адреса новых площадок пока не определены, их ещё будут уточнять. От красноярцев поступило более двух десятков предложений. Все участки предварительно обследовали. После определения подрядной организации проведут дополнительные замеры и уточнения.
Окончательный перечень адресов, где появятся новые площадки, опубликуют позднее.
В этом году постараются максимально учесть пожелания от владельцев собак и предусмотреть на площадках освещение. Новые фонари появятся там, где будет такая техническая возможность.
Всего в Красноярске действует 21 муниципальная площадка для собак. Ещё пять оборудовали на своих участках частные инвесторы. Полный список мест, где можно вдоволь поиграть с собакой, можно найти здесь.