В районе Ялты появится новая марина и маяк

Новые туристические объекты, которые появятся в Крыму, будут включать смотровой ресторан и яхтенную марину, рассказал генеральный менеджер одного из крупнейших туристических комплексов Крыма Абдурахман Искандеров. Главной характерной особенностью марины будет находящийся на ней маяк, который станет визитной карточкой региона.