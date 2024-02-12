В районе Ялты появится новая марина и маяк

На южном берегу Крыма (ЮБК) будут построены новые инфраструктурные объекты. Об этом пишут «Вести Крым».
Новые туристические объекты, которые появятся в Крыму, будут включать смотровой ресторан и яхтенную марину, рассказал генеральный менеджер одного из крупнейших туристических комплексов Крыма Абдурахман Искандеров. Главной характерной особенностью марины будет находящийся на ней маяк, который станет визитной карточкой региона.
В 2024 году в планах провести реконструкцию на плато горы Ай-Петри. При этом, в первую очередь, на месте появится необходимая для удобства гостей ЮБК инфраструктура.