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Челябинцев предупредили о непогоде 13 февраля, введен желтый код опасности

Жителей Челябинской области предупредили о непогоде во вторник, введен желтый код опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°

Ранее сообщалось, что 13 февраля быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега на Урале.

Желтый уровень погодной опасности, по классификации Гидрометцентра России, означает «погода потенциально опасна».

«Основание: на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами — сильная, снежные заносы; днем местами сильный снег и порывы ветра до 15 м/с, метели. Период предупреждения: с 8 часов до 20 часов 13 февраля», — говорится в комментарии.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.