Челябинцев предупредили о непогоде 13 февраля, введен желтый код опасности

Ранее сообщалось, что 13 февраля быстрый циклон с Баренцева моря обеспечит небольшую порцию снега на Урале.
Желтый уровень погодной опасности, по классификации Гидрометцентра России, означает «погода потенциально опасна».
«Основание: на дорогах гололедица в виде снежного наката, местами — сильная, снежные заносы; днем местами сильный снег и порывы ветра до 15 м/с, метели. Период предупреждения: с 8 часов до 20 часов 13 февраля», — говорится в комментарии.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.