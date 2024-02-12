Ледовые городки Красноярска из-за потепления начали демонтировать

В Красноярске начался демонтаж ледовых городков. Об этом рассказали в мэрии города.
В связи с потеплением в Красноярске начали демонтаж ледовых городков. Они приходят в аварийное состояние.
В Татышев-парке рабочие демонтируют 17 скульптур и 7 горок, на создание которых было затрачено 1200 ледяных блоков.
«К сожалению, резкое потепление не позволило нам продолжить безопасную эксплуатацию ледовых скульптур и горок. Демонтаж городка — это не превентивная мера, а скорее необходимость, так как ледовые блоки стали разрушаться. Работы по демонтажу закончат в течение недели, затем мы приступим и к разбору главной городской ёлки», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.
В Советском районе ледовые фигуры уберут в Солнечном и в сквере Космонавтов.
Также будет демонтирован ледовый городок в сквере имени Чернышевского. Горку убрали ещё в конце января, поскольку она стала небезопасной.
В Кировском районе ледовый городок демонтируют на набережной за сквером Энтузиастов. Лабиринт и горку по естественному склону там пока оставят. В сквере за ДК «Кировский» в скором времени ледовые фигуры тоже снесут.
Почти весь ледовый городок убрали в парке Гагарина. Ледовый город на площади Свердлова тоже был демонтирован. Там же начнут убирать ледовые горки с завтрашнего дня.
К слову, ледяные скульптуры «Волшебного льда Сибири» также не пережили плюсовых температур и начали разрушаться. В ближайшее время их демонтируют.
Ранее сообщалось о том, что на выходных в Красноярск пришло потепление. 10 февраля был зафиксирован исторический максимум температуры с 1936 года.