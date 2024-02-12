Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ледовые городки Красноярска из-за потепления начали демонтировать

Ледовые городки начали приходить в аварийное состояние.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 93% 753 мм рт. ст. +10°
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске начался демонтаж ледовых городков. Об этом рассказали в мэрии города.

В связи с потеплением в Красноярске начали демонтаж ледовых городков. Они приходят в аварийное состояние.

В Татышев-парке рабочие демонтируют 17 скульптур и 7 горок, на создание которых было затрачено 1200 ледяных блоков.

«К сожалению, резкое потепление не позволило нам продолжить безопасную эксплуатацию ледовых скульптур и горок. Демонтаж городка — это не превентивная мера, а скорее необходимость, так как ледовые блоки стали разрушаться. Работы по демонтажу закончат в течение недели, затем мы приступим и к разбору главной городской ёлки», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.

В Октябрьском районе ледовые фигуры демонтируют в сквере Серебряный. До конца недели уберут две горки — большую и малую, а также несколько ледовых фигур.

В Советском районе ледовые фигуры уберут в Солнечном и в сквере Космонавтов.

Также будет демонтирован ледовый городок в сквере имени Чернышевского. Горку убрали ещё в конце января, поскольку она стала небезопасной.

В Кировском районе ледовый городок демонтируют на набережной за сквером Энтузиастов. Лабиринт и горку по естественному склону там пока оставят. В сквере за ДК «Кировский» в скором времени ледовые фигуры тоже снесут.

Почти весь ледовый городок убрали в парке Гагарина. Ледовый город на площади Свердлова тоже был демонтирован. Там же начнут убирать ледовые горки с завтрашнего дня.

На площади Мира и Ярыгинской набережной ледовый городок будет убран в ближайшее время. А каток на площади Мира будет работать до 24 февраля.

К слову, ледяные скульптуры «Волшебного льда Сибири» также не пережили плюсовых температур и начали разрушаться. В ближайшее время их демонтируют.

Ранее сообщалось о том, что на выходных в Красноярск пришло потепление. 10 февраля был зафиксирован исторический максимум температуры с 1936 года.