Ледовые городки Красноярска из-за потепления начали демонтировать

«К сожалению, резкое потепление не позволило нам продолжить безопасную эксплуатацию ледовых скульптур и горок. Демонтаж городка — это не превентивная мера, а скорее необходимость, так как ледовые блоки стали разрушаться. Работы по демонтажу закончат в течение недели, затем мы приступим и к разбору главной городской ёлки», — рассказал директор МАУ «Татышев-парк» Михаил Ковтунов.