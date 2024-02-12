Магнитные бури и их влияние на Краснодарский край: данные и рекомендации на 13 февраля

«С 12:00 до 15:00 часов 13 февраля буря достигнет пика», — говорится в прогнозе.
Уровень события оценивается как G1, что является минимальной степенью воздействия. Однако чувствительные к погодным изменениям люди могут ощутить дискомфорт, такой как головная боль, головокружение или тошнота. Интересно, что специалисты до сих пор не достигли единого мнения относительно воздействия космических явлений на состояние здоровья людей.
Существует пять разных категорий магнитных бурь, G1 представляет собой наименее сильное явление, а G5 — наивысшая степень. Во время магнитных бурь происходят значительные изменения в магнитном поле Земли, что, в свою очередь, может вызвать проблемы со здоровьем у некоторых людей. Кроме того, космическая активность может повлиять на работоспособность электроники. Возможны помехи в работе компьютеров, смартфонов, навигационных устройств и других аппаратов. Это происходит потому, что магнитные бури создают как электрические, так и магнитные поля, которые имеют способность оказывать влияние на эффективность устройств. Современные технологии обычно включают механизмы защиты от таких негативных влияний, и поэтому воздействие магнитных бурь на технику редко представляет собой значительную проблему, считают специалисты.
На Юге России магнитные бури накроют Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградскую область и другие города. Ранее сообщали, что Омск попадет под влияние магнитных бурь.