Магнитные бури и их влияние на Краснодарский край: данные и рекомендации на 13 февраля

Существует пять разных категорий магнитных бурь, G1 представляет собой наименее сильное явление, а G5 — наивысшая степень. Во время магнитных бурь происходят значительные изменения в магнитном поле Земли, что, в свою очередь, может вызвать проблемы со здоровьем у некоторых людей. Кроме того, космическая активность может повлиять на работоспособность электроники. Возможны помехи в работе компьютеров, смартфонов, навигационных устройств и других аппаратов. Это происходит потому, что магнитные бури создают как электрические, так и магнитные поля, которые имеют способность оказывать влияние на эффективность устройств. Современные технологии обычно включают механизмы защиты от таких негативных влияний, и поэтому воздействие магнитных бурь на технику редко представляет собой значительную проблему, считают специалисты.