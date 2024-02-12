Умер профессор БФУ им. Канта Геннадий Федоров

Геннадий Федоров работал в университете с 1972 года. «Он прошел большой академический и профессиональный путь от ассистента до ректора ведущего калининградского вуза. Возглавить наш университет ему выпало в один из самых сложных периодов в истории страны и региона (1994−1998). Тогда от руководителя потребовались недюжинные усилия, воля, незаурядные человеческие качества, чтобы вуз продолжал функционировать и выполнять свои задачи, а сотрудники чувствовали поддержку и опору», — отметил ректор БФУ им. Канта.