Масленица в 2024 году: когда начинается, история и традиции праздника

Масленица берет свое начало в языческих временах. Она связана с прощанием с зимой и встречей весны. В древности в эти дни устраивались гуляния, люди одевались в разноцветные костюмы и маски. С приходом христианства традиции Масленицы были переосмыслены, но основная идея праздника — проводы зимы и подготовка к Великому посту — осталась неизменной.