Абубакирами кличут детей в Хабаровском крае реже, чем Артемами

Комитет ЗАГС и архивов Хабаровского края рассказали о самых популярных и не самых распространенных именах в регионе. По статистике за прошлый год в Хабаровском крае чаще всего сыновей называли Артем, а девочек — Ева. Самыми редкими стали такие имена, как Абубакир, Булат, Рина и Аврора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.