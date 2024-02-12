Абубакирами кличут детей в Хабаровском крае реже, чем Артемами

Комитет ЗАГС и архивов Хабаровского края рассказали о самых популярных и не самых распространенных именах в регионе. По статистике за прошлый год в Хабаровском крае чаще всего сыновей называли Артем, а девочек — Ева. Самыми редкими стали такие имена, как Абубакир, Булат, Рина и Аврора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
— Заглянув в историю района, видим, что популярными именами 90 лет назад были: Юрий и Валентина, 50 лет назад — Сергей и Наталья, 30 лет назад — Александр и Анастасия, — рассказала начальник отдела ЗАГС Ульчского района Наталья Бочерова.
Некоторые новорожденные появились на свет в памятные даты, например в День семьи, любви и верности — Артем. В День сына и дочери — Константин. В День органов ЗАГС России сотрудники зарегистрировали Егора и Есению.
А 1 января на свет появились еще 32 маленьких жителя региона— 19 мальчиков и 13 девочек. В Хабаровске — 24 малыша, в Комсомольске-на-Амуре — 5, в Амурске, Советской Гавани и районе имени Лазо по одному малышу.