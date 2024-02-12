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Абубакирами кличут детей в Хабаровском крае реже, чем Артемами

Ребенок с редким именем родился в Ульчском районе.
Источник: AmurMedia

Комитет ЗАГС и архивов Хабаровского края рассказали о самых популярных и не самых распространенных именах в регионе. По статистике за прошлый год в Хабаровском крае чаще всего сыновей называли Артем, а девочек — Ева. Самыми редкими стали такие имена, как Абубакир, Булат, Рина и Аврора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.

— Заглянув в историю района, видим, что популярными именами 90 лет назад были: Юрий и Валентина, 50 лет назад — Сергей и Наталья, 30 лет назад — Александр и Анастасия, — рассказала начальник отдела ЗАГС Ульчского района Наталья Бочерова.

Некоторые новорожденные появились на свет в памятные даты, например в День семьи, любви и верности — Артем. В День сына и дочери — Константин. В День органов ЗАГС России сотрудники зарегистрировали Егора и Есению.

Напомним, что в начале года 30 новых жителей родилось в канун Нового года в Хабаровском крае. Из трех десятков младенцев, большая часть родилась в краевом центре — 17 человек. В Комсомольске-на-Амуре — семеро детей появились на свет, а в Амурске — трое новорождённых родились в канун Нового года. В Бикине, Ванино и Верхнебуреинском районе — по одному малышу.

А 1 января на свет появились еще 32 маленьких жителя региона— 19 мальчиков и 13 девочек. В Хабаровске — 24 малыша, в Комсомольске-на-Амуре — 5, в Амурске, Советской Гавани и районе имени Лазо по одному малышу.