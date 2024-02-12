Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптик назвал возможную дату прихода оттепели в Петербург после аномальных морозов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля, ФедералПресс. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в атмосфере продолжается противостояние атлантических циклонов и холодного антициклона с северо-востока. Потепление в очередной раз откладывается.
Сейчас в Ричмонде: +10° 3 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°

«Оттепель, скорее всего, вообще вероятна только в третьей декаде февраля».

отметил Колесов

Синоптик добавил, что накануне атмосферный фронт подошел к Ленинградской области. В результате немного потеплело и прошел снег. Однако вскоре морозы усилятся. Температура воздуха в Северной столице опустится до −16 градусов. В Ленобласти ночью может похолодать до −28 градусов. Снег можно будет увидеть только во второй половине недели. Во вторник, 13 февраля, осадков не ожидается, уточняет издание «Петроград».

Напомним, что синоптик предупредил петербуржцев о сильных морозах и прекращении снегопадов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, успеют ли сильные холода полностью заморозить Ладогу до оттепели.