Синоптик назвал возможную дату прихода оттепели в Петербург после аномальных морозов

Синоптик добавил, что накануне атмосферный фронт подошел к Ленинградской области. В результате немного потеплело и прошел снег. Однако вскоре морозы усилятся. Температура воздуха в Северной столице опустится до −16 градусов. В Ленобласти ночью может похолодать до −28 градусов. Снег можно будет увидеть только во второй половине недели. Во вторник, 13 февраля, осадков не ожидается, уточняет издание «Петроград».