Снежная зима — аномалия или подарок: челябинский географ — о погоде и изменении климата

— За мою жизнь в Челябинской области не было такого, чтобы какое-то погодное явление происходило в первый раз. Все уже было. Возможно, был какой-то период, когда ледяных дождей наблюдалось меньше, но они и раньше одолевали наш регион. Самые большие ледяные дожди у нас были в 1973 — 75 годах, когда на высоте 5 км была очень теплая воздушная масса. И когда шел дождь в декабре, были беспрецедентные гололеды, страшное обледенение проводов. Были линии связи, которые пришлось простукивать палками. На юге области на сельхозпредприятиях из-за отсутствия электричества невозможно было доить коров. Так вот, чтобы восстановить электроснабжение, на борьбу с обледенением проводов даже отправляли военных. В Москве ледяные дожди бывают чаще, чем у нас, но и для нас это не аномалия.