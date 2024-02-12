Снежная зима — аномалия или подарок: челябинский географ — о погоде и изменении климата

— Екатерина Ивановна, многие говорят, что в этом году в Челябинской области небывало снежная зима. Так ли уж «небывало» она снежная?
— Я бы не назвала аномалией то, сколько снега у нас уже выпало этой зимой. У нас просто в последние несколько лет были малоснежные зимы, и мы, скажем так, расслабились.
А по поводу этой зимы, насколько она была много- или малоснежной, мы сможем судить только в марте, когда будет проведена снегосъемка и уточнена плотность сугробов.
Необычным был только первый большой снегопад 26 декабря, его вызвал южный средиземноморский циклон, он нес огромное количество влаги — от 27 до 37 кг на кубометр. Но и это не было аномалией. В 60-х годах XX века выпадало по 52 мм осадков, у нас сейчас примерно 20 мм. Окончательно итоги зимы станут известны весной, когда гидрологи посчитают запасы снега.
— А когда в последний раз у нас была многоснежная зима?
— В 2013−14 годах была многоснежная зима, и даже просили для некоторых городов области пересмотреть так называемые снеговые районы. Есть такой показатель, как вес снега на квадратный метр. Норма для третьего снегового района составляет 53 кг. К этому району относятся Челябинск, Копейск. У четвертого снегового района норма 67 кг, к нему относятся Магнитогорск, Златоуст. Эти показатели нужны прежде всего строителям для расчетов нагрузки на здания, кровлю.
— Как повлияют обильные снегопады этой зимы на уровень воды в озерах, которые в последние годы сильно обмелели?
— Одна многоснежная зима не даст ощутимого эффекта. У нас Аргазинское водохранилище опустилось на 4 м. Чтобы поднять на тот максимум, который должен быть, нужно, чтобы лет шесть подряд были такие снежные зимы. Есть еще один момент, о котором нельзя забывать: у нас очень много снега сейчас в горах.
И если весна будет «постепенной», то таяние пройдет благополучно. Но если будет резкое потепление, потоки пойдут с гор в котловины, в которых находятся населенные пункты, есть риск больших подтоплений.
— Есть ощущение, что ледяные дожди у нас в последние лет десять стали идти чаще, чем раньше. Это на самом деле так или нам только кажется?
— За мою жизнь в Челябинской области не было такого, чтобы какое-то погодное явление происходило в первый раз. Все уже было. Возможно, был какой-то период, когда ледяных дождей наблюдалось меньше, но они и раньше одолевали наш регион. Самые большие ледяные дожди у нас были в 1973 — 75 годах, когда на высоте 5 км была очень теплая воздушная масса. И когда шел дождь в декабре, были беспрецедентные гололеды, страшное обледенение проводов. Были линии связи, которые пришлось простукивать палками. На юге области на сельхозпредприятиях из-за отсутствия электричества невозможно было доить коров. Так вот, чтобы восстановить электроснабжение, на борьбу с обледенением проводов даже отправляли военных. В Москве ледяные дожди бывают чаще, чем у нас, но и для нас это не аномалия.
— Что вы думаете об изменении климата, о котором сейчас много говорят?
— Да, надо признать, что климат меняется. Но это именно изменение климата, а не потепление, как некоторые говорят. Несколько лет назад на конгрессе климатологов в Москве было заявлено, что в связи с изменением климата степные зоны станут более сухими.
Также из-за изменения климата растут летние температуры, и это, судя по всему, продолжится. Наблюдается увеличение амплитуды температур и все чаще фиксируется летний максимум осадков.
— Насколько далеко можно сейчас спрогнозировать изменение климата?
— К сожалению, пока каких-либо точных далекоидущих прогнозов давать сложно, потому что слишком много факторов влияют на климат и погоду, их зачастую невозможно предсказать. А по погоде у нас сейчас так: точность пятидневного прогноза не превышает 70%. Точность суточного прогноза — 95%. Как говорил Ломоносов: когда люди научатся предсказывать погоду, то больше им нечего будет просить у Бога.
— Я слышала, что есть явление Эль-Ниньо, которое могло повлиять на повышение температуры и даже на формирование таких циклонов, как тот, что напал на нас в декабре…
— Название феномена Эль-Ниньо связано с испанским языком, где Ninjo — ребенок, вновь рожденный Иисус Христос. Свое имя явление получило потому, что в основном наблюдается в конце декабря — в период католического Рождества. Суть его заключается в колебании температуры поверхностного слоя океана у берегов Южной Америки. Из-за Эль-Ниньо зимы в Северной Америке и на других континентах могут становиться теплее. Также поверхностный слой воды может нагревать воздух над океаном. Ветра, которые при этом возникают, могут разносить теплые воздушные массы по всей планете.