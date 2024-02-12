Строители приступили к работам на трех дорогах Свердловской области

В Свердловской области начались дорожные работы на трех участках в отдаленных территориях Свердловской области. Дорожники заготавливают материалы, проводят выемку грунта и целый ряд других работ, которые можно выполнять при отрицательных температурах.
Среди объектов, на которые уже вышли строители:
- капитальный ремонт дороги поселок Илим — поселок Колпаковка в Шалинском городском округе;
- работы на автомобильной дороге Сосьва — Восточный в Сосьвинском городском округе;
- работы по капитальному ремонту на участке с 21-го по 24-й километр автомобильной дороги Красноуфимск — село Симинчи.
Как отметили в региональном Управлении автомобильных дорог, выход на площадку позволит строителям сэкономить время и набрать высокие темпы до начала традиционного дорожного сезона.