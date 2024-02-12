В Котельниково продолжают восстанавливать электричество после ледяного дождя

В Котельниковский район доставляются дополнительные источники питания для обеспечения электроэнергией социальных объектов. В поликлинике ЦРБ прием пациентов осуществляется в штатном режиме, проводятся оперативные вмешательства. Больница подключена к дизель-генераторной установке. В медучреждении есть тепло и вода, к нему расчищаются подъезды.