В Котельниково продолжают восстанавливать электричество после ледяного дождя

В Котельниковском районе Волгоградской области продолжаются работы по ликвидации последствий ледяного дождя, который обесточил дома и соцучреждения. Увеличилось число энергетиков: работают 94 специалиста в 24 бригадах, задействовано 39 единицы спецтехники. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в оперативном штабе. В районе продолжает действовать режим ЧС.
— Также продолжают работы по восстановлению объектов энергоснабжения бригады филиала ПАО «ФСК ЕЭС». Осуществляется постоянный контроль работы оборудования ПС и внеочередные осмотры участков воздушных линий, находящихся в зоне действия неблагоприятных факторов, — уточнили в оперштабе.
В Котельниковский район доставляются дополнительные источники питания для обеспечения электроэнергией социальных объектов. В поликлинике ЦРБ прием пациентов осуществляется в штатном режиме, проводятся оперативные вмешательства. Больница подключена к дизель-генераторной установке. В медучреждении есть тепло и вода, к нему расчищаются подъезды.
— ФАПы работают по отдельному графику, решается вопрос об обеспечении генераторами подразделений, — подчеркивается в сообщении чиновников.
В Котельниково распиливаются поваленные деревья и поврежденные линии электропередачи.