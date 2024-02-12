Третий этап благоустройства «Воронежских озер» начнется в Самаре весной

В 2024 году в Промышленном районе Самары начнется третий этап благоустройства парка «Воронежские озера». Весной будет дан старт работам на территории от Храма Святой Троицы до Воскресной школы.
— Там устроят дорожки, сделают газоны с автополивом, установят новое освещение, лавочки и урны. «Воронежские озера» — во все времена года любимое место отдыха для жителей всего города, — рассказали в администрации Самары.
В парке проходят разные мероприятия, их посещает много людей со всего города. Территория несколько лет подряд преображается, побеждая во всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства.
В рамках первого этапа благоустройства в «Воронежских озерах» со стороны Московского шоссе обновили фонтан, пешеходные дорожки и лестницы, установили новые лавочки и урны, заменили освещение и сделали газоны.
В 2023 году в парке благоустроили территорию возле Храма Святой Троицы. Обновление «Воронежских озер» может продолжиться, так как четвертая очередь парка снова будет участвовать в голосовании. Территории-победители будут обновлены в 2025 году.