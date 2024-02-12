Таджикистан и Германия: стало известно, в какие страны уезжают омичи на ПМЖ

Омскстат опубликовал итоги миграции населения региона на январь — ноябрь прошлого года. За 11 месяцев 2023 года из Омской области уехали 19 тысяч человек. В 2022 году за аналогичный период регион покинули 25 тысяч человек, что говорит об уменьшении миграционного оттока.