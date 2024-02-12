Таджикистан и Германия: стало известно, в какие страны уезжают омичи на ПМЖ

Омскстат опубликовал итоги миграции населения региона на январь — ноябрь прошлого года. За 11 месяцев 2023 года из Омской области уехали 19 тысяч человек. В 2022 году за аналогичный период регион покинули 25 тысяч человек, что говорит об уменьшении миграционного оттока.
Как сообщают статистики, 16 тысяч омичей переехали в другие регионы России, а 2,7 тысяч местных жителей уехали на ПМЖ за границу. Самыми популярными для переезда странами стали Казахстан (туда уехали 1,6 тысяч омичей), Германия (224) и Таджикистан (181).
Реже всего жители региона в 2023 году выбирали Туркмению (3 человека), Вьетнам (5) и Италию (6). Также 18 омичей переехали в США, 11 — в Израиль и 82 перебрались на Украину. К слову, в октябре число местных жителей, переехавших на Украину, составляло 50.