Каждый десятый рекрутер в Кемерове отказывает соискателям из-за татуировок

Однако это не мешает 6 из 10 кемеровчанам, у которых уже есть татуировки, задумываются о следующей. Интересно, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.