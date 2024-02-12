По данным опроса SuperJob, каждый десятый рекрутер в Кемерове отказывает соискателям из-за татуировок. Это незаконно, так как наличие у потенциального работника татуировки не может быть обоснованием отказа в трудоустройстве.
Исследователи отмечают, что в некоторых сферах действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи (банки, клиентский сервис, отделы продаж).
Также выяснилось, что положительно к татуировкам относятся 26% экономически активных граждан, а отрицательно — 39%.
Однако это не мешает 6 из 10 кемеровчанам, у которых уже есть татуировки, задумываются о следующей. Интересно, что женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.
Мы брали интервью у врача-дерматовенеролога с 28-летним стажем, которая рассказала, можно ли умереть от татуировки, может ли она сползти и сморщиться и какие сюжеты накалывают кузбассовцы.