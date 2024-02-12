В Ростове из-за строительства Западной хорды частично перекроют улицу Доватора

Часть улицы Доватора в Ростове-на-Дону перекроют на период с 1 марта по 31 июля 2024 года. Причина ограничений — строительство Западной хорды. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
— Схему движения изменят на участке от Доватора, 164 Б до Доватора, 287. Транспорт пустят по временной дороге, — говорится в сообщении.
Напомним, летом прошлого года сообщалось, что общая планируемая протяженность Западной хорды должна составить около 13 км. Первый этап трассы в 5,5 км пройдет за Левенцовкой, почти параллельно улице Малиновского.
Новый маршрут должен разгрузить город от транзитного автотрафика. Западная хорда станет магистралью федерального значения и завершит Ростовское транспортное кольцо.