Как отдыхаем на майские праздники в 2024 году

Начало мая, как всегда, порадует россиян длинными выходными. Причем начнутся они уже к конце апреля. В статье подробно расскажем, как отдыхаем в мае в 2024 году, почему образуются такие длинные выходные, и на что могут рассчитывать те, кто в праздники будет вынужден работать.
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Как отдыхаем на праздники в мае
В Правительстве РФ утвердили переносы выходных в 2024 году еще в августе прошлого года. Согласно этому документу, в конце весны нас ждут два периода по четыре нерабочих дня подряд.
В честь Дня Весны и Труда выходные начнутся в воскресенье, 28 апреля, а завершатся в среду, 1 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, пусть и сокращенным.
День Победы выпадает в 2024 году на четверг. Поэтому праздничными выходными объявляются 9, 10, 11, 12 мая — четверг, пятница, суббота и воскресенье соответственно.
Почему мы отдыхаем в мае
Праздники установлены в честь событий начала и середины непростого XX века: борьбы рабочих за свои права и победы над фашистской Германией во Второй мировой войне.
1 Мая
Первое мая — памятная дата борьбы рабочих за свои права. Именно 1 мая 1886 года в нескольких городах США и Канады трудящиеся устроили массовые забастовки, требуя уменьшить продолжительность рабочего дня с 15 до 8 часов. В Чикаго за эту акцию многие поплатились лишением работы, что привело к новому выступлению, которое закончилось гибелью нескольких десятков человек среди митингующих и полицейских.
Через три года, в июле 1889-го, в Париже конгрессом II Интернационала 1 мая.
был объявлен Днем международной солидарности трудящихся.
В начале ХХ века этот праздник неофициально отмечали рабочие США, Российской империи, Западной Европы. Обычно 1-го мая проходили демонстрации,
митинги и забастовки. С каждым годом они становились все более массовыми.
С 1918 года 1 Мая стал официальным праздником молодого советского.
государства и назывался Днем Интернационала. С конца 1920-х появилась традиция отмечать его два дня: в первый день — на парадах и демонстрациях, во второй — на маевках (пикниках за городом).
В 1970-е годы праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся — Первое мая. Свое нынешнее название — Праздник.
Весны и Труда — он получил уже в новейшее время, в 1992 году.
9 Мая
9 мая наша страна празднует день завершения Великой Отечественной войны. Поздним вечером 8 мая 1945 года в Берлине была подписана капитуляция фашистской Германии, напавшей на СССР в 1941 году. По этому документу немецкие войска складывали оружие 8 мая в 23 часа 01 минуту по местному времени. Из-за разницы в часовых поясах в Москве уже был новый день. Поэтому в СССР днем окончания войны считается 9 мая, а в остальном мире — 8 мая.
В 1945 году 9 мая во многих городах Советского Союза прогремел салют, но главным торжественным событием празднования был Парад Победы 24 июня на Красной площади в Москве. С тех пор традиция салюта стала ежегодной, а вот парады на главной площади страны в советское время проходили только в юбилейные годы: в 1965, 1975, 1985.
9 Мая не всегда был выходным днем, хотя праздновался ежегодно. Официальным нерабочим днем его объявляли с 1945 по 1947 год, а затем только в 1965-м. После двадцатилетнего юбилея Победы вообще значительно увеличились масштабы празднования. В настоящее время почти в каждом городе РФ проходят военные парады с демонстрацией техники, а на Красной площади в Москве помимо многотысячных батальонов, сухопутной боевой техники участвует еще и военная авиация.
Как отдыхают в мае в других странах
Праздничные дни в мае можно заметить в календаре большинства стран мира.
Казахстан
День международной солидарности трудящихся, который отмечался в Казахской ССР в советское время, в истории независимой республики сменился Днем единства народов Казахстана. Его учредили в 1995 году по указу тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева. 1 мая в этой стране — государственный праздник и официальный выходной.
9 мая в Казахстане торжественно отмечают День Победы: во многих городах проходят военные парады. Этот день также является нерабочим.
Белоруссия
В соседней республике 1 мая отмечается Праздник труда. Он был учрежден указом президента в 1998 году. Для большинства белорусов это выходной день, в который принято встречаться с близкими и друзьями, устраивать пикники.
9 мая в республике, на территории которой проходили ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, торжественно отмечают День Победы. Этот день является выходным. По всей стране проходят парады, чествуют ветеранов. А вечером — обязательно салют.
Финляндия
1 мая финны отмечают праздник Ваппу, корни которого уходят во времена языческих обрядом встречи нового природного цикла и начала земледельческих работ. В XX веке его традиции переплелись с днем солидарности трудящихся. Сейчас это государственный праздник, в который поднимают флаг. Для большинства финнов это.
выходной день, в который обычно устраиваются пикники, различные увеселительные мероприятия.
9 мая в Финляндии отмечают День Европы. Праздник не является выходным, но в этот день обычно поднимают государственный флаг.
Германия
1 мая в Германии — праздничный выходной день. Однако в зависимости от размера населенного пункта, люди отмечают его по-разному. Как правило, жители деревень поддерживают древние языческие традиции, связанные с наступлением теплой погоды, принято ставить майское дерево. В городах побольше трудящиеся выходят на демонстрации.
Дня Победы в ФРГ нет, там отмечают День освобождения от национал-социализма 8 мая. Это день не является выходным, но проводятся торжественные памятные мероприятия.
США
В стране, где в конце XIX века и произошли события, положившие начало празднику 1 Мая, его не отмечают. День труда в Америке празднуется в первое воскресенье сентября. Это национальный праздник.
Нет особых мероприятий в Соединенных Штатах и в честь капитуляции фашистской Германии, хотя США входили в антигитлеровскую коалицию. 8 мая возлагают венки к мемориалу героям Второй мировой войны. Днем Победы в Штатах считается 2 сентября, в день капитуляции Японии, когда официально завершилась Вторая мировая.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые популярные вопросы об отдыхе в майские праздники.
Какие праздники ждут россиян после майских?
Май можно назвать «вторым январем» по количеству праздничных выходных дней.
Летом и осенью в этом смысле все гораздо скромнее. День России — 12 июня — подарит выходной посреди рабочей недели. Затем выходной россиян ждет в честь Дня народного единства — 4 ноября. Он выпадает на понедельник. А новогодние каникулы в 2024 году начнутся 29 декабря.
Стоит ли брать отпуск в мае 2024 года?
Согласно Трудовому кодексу РФ, если отпуск выпадает на праздничные дни, его продолжительность увеличивается. Таким образом, если вы хотите отдохнуть как можно дольше, то имеет смысл уйти в мае. Но учтите, что размер отпускных в таком случае будут небольшим, поскольку они рассчитываются по количеству рабочих дней, а их в мае немного.
Если вы преследуете цель отдохнуть как можно более выгодно, то выбирайте месяца с большим количеством рабочих дней. В 2024 году это июль, октябрь, август, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь.
Как оплачивается работа в праздничные дни?
В Трудовом кодексе РФ прописано, что работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию работника он может вместо этого взять отгул по согласованию с руководителем, сохранив оплату в обычном размере.
Автор: Александр Шастин