Как отдыхаем на майские праздники в 2024 году

9 Мая не всегда был выходным днем, хотя праздновался ежегодно. Официальным нерабочим днем его объявляли с 1945 по 1947 год, а затем только в 1965-м. После двадцатилетнего юбилея Победы вообще значительно увеличились масштабы празднования. В настоящее время почти в каждом городе РФ проходят военные парады с демонстрацией техники, а на Красной площади в Москве помимо многотысячных батальонов, сухопутной боевой техники участвует еще и военная авиация.